В Сирии возобновит работу общественный транспорт

БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. Специальная правительственная комиссия Сирии по борьбе с коронавирусом приняла решение возобновить работу общественного транспорта с 10 мая.
"Принято решение возобновить работу всех видов общественного транспорта государственного и частного сектора, включая автобусы и транспортные средства туристических компаний во всех провинциях",- пишет сирийское государственное агентство САНА.
Согласно новому правительственному распоряжению, транспортное сообщение будет открыто с 10 мая внутри провинций между городами и окрестными поселениями на протяжении трех месяцев.
Пользоваться транспортом будет разрешено при соблюдении дистанции и других медицинских рекомендаций.
По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27.
Правительство Сирии ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан.
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