Собянин считает, что майские праздники позволят снизить контакты людей

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первая часть майских праздников в Москве прошла хорошо, выходные дни позволят снизить число контактов между людьми и интенсивность передвижений по городу, считает мэр столицы Сергей Собянин.
"Я считаю, что (город) очень хорошо прошел (первую часть праздников – ред.)... У нас значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Да, конечно, есть передвижения определенные, есть люди на улицах, но они соблюдают режим, дистанции, санитарные нормы. И в целом майские праздники нам даже дадут плюс для того, чтобы проще последующие недели проходили, то есть они снизят контакты людей и интенсивность передвижений по городу, это уже сегодня очевидно", - сказал Собянин в эфире Первого канала.
При этом мэр подчеркнул, что и дальше необходимо придерживаться такого же режима.
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