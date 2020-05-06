Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:43
https://ria.ru/20200506/1571049524.html
Собянин считает, что майские праздники позволят снизить контакты людей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570861496_0:0:2660:1497_1036x0_80_0_0_c9074f8ea2e76a8328ea53397bd67984.jpg
РИА Новости

Собянин считает, что майские праздники позволят снизить контакты людей

18:42 06.05.2020 (обновлено: 18:43 06.05.2020)
639
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в маске во время общения с сотрудниками коммунальных служб, выезжающими на дезинфекцию улиц Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в маске во время общения с сотрудниками коммунальных служб, выезжающими на дезинфекцию улиц Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первая часть майских праздников в Москве прошла хорошо, выходные дни позволят снизить число контактов между людьми и интенсивность передвижений по городу, считает мэр столицы Сергей Собянин.
"Я считаю, что (город) очень хорошо прошел (первую часть праздников – ред.)... У нас значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Да, конечно, есть передвижения определенные, есть люди на улицах, но они соблюдают режим, дистанции, санитарные нормы. И в целом майские праздники нам даже дадут плюс для того, чтобы проще последующие недели проходили, то есть они снизят контакты людей и интенсивность передвижений по городу, это уже сегодня очевидно", - сказал Собянин в эфире Первого канала.
При этом мэр подчеркнул, что и дальше необходимо придерживаться такого же режима.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
6 мая, 15:54Распространение нового коронавируса
У коронавируса нашли опасную мутацию
61010118
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Житель Москвы демонстрирует цифровой пропуск для передвижения по городу
Власти Москвы назвали причину отключения пропусков у священников
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь
Люди во время пробежки в Москве
Первый этап снятия ограничений предусматривает занятия спортом на улице
Семья гуляет
На втором этапе отмены ограничений разрешат прогулки и работу торговли
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Сотрудник полиции
В Москве выявили 237 нарушений режима повышенной готовности за две недели
Автомобиль скорой помощи
Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Стройка в Москве
Московские предприятия могут закрыть при несоблюдении санитарных норм
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал условие дальнейшего смягчения ограничений
Стройка в Москве
Путин поддержал возобновление работы промышленности в Москве с 12 мая
Дамаск, Сирия
В Сирии возобновит работу общественный транспорт
Светлана Максимова
Помощница рассказала о состоянии депутата Госдумы Светланы Максимовой
Комар
Греческий эпидемиолог заявил, что комары не переносят коронавирус
Рунэ Рафаэльсон
Путин наградил мэра норвежского Киркенеса орденом Дружбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия на вооружение "Циркона"
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
Лента новостейМолния