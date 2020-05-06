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Путин наградил мэра норвежского Киркенеса орденом Дружбы
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РИА Новости

Путин наградил мэра норвежского Киркенеса орденом Дружбы

18:42 06.05.2020 (обновлено: 01:41 07.05.2020)
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© Фото : Sør-Varanger kommune/Bernt NilsenРунэ Рафаэльсон
Рунэ Рафаэльсон
© Фото : Sør-Varanger kommune/Bernt Nilsen
Рунэ Рафаэльсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду наградил Орденом Дружбы мэра норвежского города Киркенес Рунэ Рафаэльсона, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте указа отмечается, что Рафаэльсон награжден "за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами".
Осло
3 декабря 2019, 12:24
Отношения с Россией важны для Норвегии, заявил посол в Москве
Рафаэльсон не раз публично, в том числе в интервью РИА Новости, рассказывал, что несмотря на сложные отношения Москвы и Осло, сам он выступает за развитие связей с Мурманской областью, которая находится по другую сторону границы. Рафаэльсон является одним из идейных вдохновителей международного фестиваля Barents Spektakel, темами которого в том или ином виде ежегодно становятся взаимоотношения с Россией.
Киркенес - главный город норвежской коммуны Сёр-Варангер. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны проходила Петсамо-Киркенесская операция, в результате которой Восточный Финнмарк был освобожден от фашистов. В октябре, в годовщину операции в Киркенесе у мемориала советским воинам освободителям проходят памятные мероприятия. В 2019 году их посетили глава МИД России Сергей Лавров и его норвежская коллега Инэ Эриксен Сёрейде.
Также Киркенес является родиной Фруде Берга, который в 2017 году был арестован и впоследствии осужден в России по обвинению в шпионаже. В 2020 году его обменяли и норвежец вернулся на родину. Рунэ Рафаэльсон после ареста Берга организовал кампанию в его поддержку.
Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд на пресс-конференции по итогам встречи в Киркенесе
25 октября 2019, 17:56
Лавров: Норвегия могла бы инициировать нормализацию отношений России и НАТО
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