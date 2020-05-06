Помпео раскритиковал политику ЕС в отношении Китая из-за COVID-19

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление, что ЕС не присоединился к американским призывам в адрес КНР обеспечить больше прозрачности по вопросу о происхождении коронавируса.
"ЕС провел конференцию доноров, Китай на ней был. То есть там была сторона, которая это устроила, - именно так, ведь это началось в китайском Ухане. Мы сожалеем об этом. С их (ЕС) стороны не было призывов к прозрачности", - заявил Помпео на пресс-конференции.
Президент США Дональд Трамп и Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. КНР обвинения отрицает.
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