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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:38
https://ria.ru/20200506/1571049292.html
Помпео раскритиковал политику ЕС в отношении Китая из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569822389_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ea090a3ad4ff4b81259cdb11011b201a.jpg
РИА Новости

Помпео раскритиковал политику ЕС в отношении Китая из-за COVID-19

18:38 06.05.2020
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© REUTERS / Pool / Andrew HarnikГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© REUTERS / Pool / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление, что ЕС не присоединился к американским призывам в адрес КНР обеспечить больше прозрачности по вопросу о происхождении коронавируса.
"ЕС провел конференцию доноров, Китай на ней был. То есть там была сторона, которая это устроила, - именно так, ведь это началось в китайском Ухане. Мы сожалеем об этом. С их (ЕС) стороны не было призывов к прозрачности", - заявил Помпео на пресс-конференции.
Ранее офис директора национальной разведки США заявил, что вирус, скорее всего, не был создан искусственно. При этом офис, координирующий 17 разведывательных ведомств, не стал говорить о возможности того, что вирус "убежал" из лаборатории Института вирусологии в Ухане, на что не раз намекал Помпео.
Президент США Дональд Трамп и Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. КНР обвинения отрицает.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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