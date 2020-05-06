Помощница рассказала о состоянии депутата Госдумы Светланы Максимовой

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутата Госдумы Светлану Максимову с COVID-19 перевели из реанимации в понедельник, но состояние остаётся тяжелым, сообщила РИА Новости помощница депутата Наталия Кузьмина.
"Ей уже получше. Ее перевели из отделения реанимации позавчера в обычное отделение, но, тем не менее, состояние у неё стабильно тяжелое", - сказал Кузьмина.
Помощница депутата отметила, что врачи окружной больницы в Тверской области, где находится Максимова, выходят на связь с консилиумом из Москвы, в том числе с медиками из больницы в Коммунарке, чтобы обеспечить депутату грамотное лечение.
"У неё была высокая (температура-ред.), 39 с лишним, и 38 там под 39 - в таком радиусе. А сейчас какая у неё температура не знаю ... У неё состояние скачет. Иногда ей лучше, иногда ей хуже, но в целом она сейчас говорила со мной, на связь выходила, что это вообще не похоже ни на что другое. Боль страшная и даже пневмония тяжелая, обычная - не коронавирусная, это просто цветочки по сравнению с этой инфекцией. Даже когда температуры нет, все равно состояние плохое", - сказала Кузьмина.
Помощница депутата отметила, что у Максимовой затруднено дыхание. Кузьмина рассказал, что сразу после того, как от председатель Госдумы Вячеслава Володина поступила рекомендация о переходе депутатов на дистанционную работу, Максимова перешла на "строгую самоизоляцию", минимизировала контакты, в том числе с внуками и детьми, распустила помощников, а если приезжала в свою Тверскую приемную, то сидела у себя в кабинете. Исключением из режима самоизоляции стало несколько поездок в Москву и по Твери для обеспечения масками работников почты, медицинских и иных учреждений.
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