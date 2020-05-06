Помощница рассказала о состоянии депутата Госдумы Светланы Максимовой

"У неё была высокая (температура-ред.), 39 с лишним, и 38 там под 39 - в таком радиусе. А сейчас какая у неё температура не знаю ... У неё состояние скачет. Иногда ей лучше, иногда ей хуже, но в целом она сейчас говорила со мной, на связь выходила, что это вообще не похоже ни на что другое. Боль страшная и даже пневмония тяжелая, обычная - не коронавирусная, это просто цветочки по сравнению с этой инфекцией. Даже когда температуры нет, все равно состояние плохое", - сказала Кузьмина.