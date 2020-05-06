В Греции за сутки выявили 21 случай коронавируса

В отделениях интенсивной терапии интубированы 36 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 82 пациента - данные за сутки не изменились.

За последние сутки от коронавируса умер один человек, всего от COVID-19 в Греции скончались 147 человек, сообщил Циодрас.