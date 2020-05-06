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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:34
https://ria.ru/20200506/1571048970.html
В Греции за сутки выявили 21 случай коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570211594_0:134:3072:1862_1036x0_80_0_0_73b87ff3431498a8d49c85ce586694fe.jpg
РИА Новости

В Греции за сутки выявили 21 случай коронавируса

18:34 06.05.2020
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© REUTERS / Alkis KonstantinidisМуниципальный работник дезинфицирует площадь вокруг собора в Афинах во время вспышки коронавирусной болезни в Греции
Муниципальный работник дезинфицирует площадь вокруг собора в Афинах во время вспышки коронавирусной болезни в Греции
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
АФИНЫ, 6 мая - РИА Новости. Один человек умер от коронавируса в Греции за последние сутки, зафиксирован 21 новый случай заражения, всего в стране подтверждены 2663 случая, сообщил представитель минздрава по коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в среду.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 36 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 82 пациента - данные за сутки не изменились.
За последние сутки от коронавируса умер один человек, всего от COVID-19 в Греции скончались 147 человек, сообщил Циодрас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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