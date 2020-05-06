В Греции за сутки выявили 21 случай коронавируса

АФИНЫ, 6 мая - РИА Новости. Один человек умер от коронавируса в Греции за последние сутки, зафиксирован 21 новый случай заражения, всего в стране подтверждены 2663 случая, сообщил представитель минздрава по коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в среду.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 36 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 82 пациента - данные за сутки не изменились.
За последние сутки от коронавируса умер один человек, всего от COVID-19 в Греции скончались 147 человек, сообщил Циодрас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.