Епископ: в учреждениях РПЦ должны платить зарплаты, пока есть возможность

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В сложных условиях, вызванных мерами борьбы с коронавирусом, долг руководителей религиозных организаций Русской православной церкви – выплачивать зарплату сотрудникам, пока есть средства, заявил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Наш безусловный долг по отношению к сотрудникам – выплачивать всем зарплаты, пока деньги есть. Более того, скажу на своем примере, что "трудовой коллектив" нашего прихода мы собирали по крупинкам на протяжении почти десяти лет. И расставаться ни с кем я не хочу и не собираюсь… "Ответы правового управления" касаются лишь правового оформления той ситуации, когда зарплаты будет платить нечем, когда денег – ноль. И увольнение – самый последний во всех смыслах вариант", - написал епископ.
Ранее на сайте Русской православной церкви появился комментарий правового управления Московской патриархии, где отмечается, что "в связи с приостановлением доступа граждан в храмы поступление пожертвований либо существенно снизилось, либо прекратилось - возникают и могут возникнуть ситуации, когда религиозные организации Русской православной церкви не будут иметь средств для оплаты труда работников".
В публикации отмечается, что руководители религиозных организаций "должны прикладывать максимальные усилия для сохранения сформировавшегося штата сотрудников". В частности, предлагается оформлять работникам отпуска без сохранения заработной платы, или переводить работника, при его согласии, на неполный рабочий день с уменьшением зарплаты.