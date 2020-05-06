Епископ: в учреждениях РПЦ должны платить зарплаты, пока есть возможность

"Наш безусловный долг по отношению к сотрудникам – выплачивать всем зарплаты, пока деньги есть. Более того, скажу на своем примере, что "трудовой коллектив" нашего прихода мы собирали по крупинкам на протяжении почти десяти лет. И расставаться ни с кем я не хочу и не собираюсь… "Ответы правового управления" касаются лишь правового оформления той ситуации, когда зарплаты будет платить нечем, когда денег – ноль. И увольнение – самый последний во всех смыслах вариант", - написал епископ.