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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T20:05
https://ria.ru/20200506/1571048630.html
В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049799_0:636:1500:1480_1036x0_80_0_0_0ef86fdd1905d649e9cf44faf181b8b4.jpg
РИА Новости

В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19

18:28 06.05.2020 (обновлено: 20:05 06.05.2020)
145055
© Фото : University of PittsburghУченый из университета Питтсбурга Бин Лю
Ученый из университета Питтсбурга Бин Лю
© Фото : University of Pittsburgh
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бин Лю, ученый из Университета Питтсбурга, занимавшийся исследованием коронавирусной инфекции, найден мертвым, сообщил журнал People.
Как отмечает издание, полиция обнаружила тело 37-летнего специалиста в субботу. Предполагаемый убийца также найден мертвым в машине, полицейские считают, что он покончил с собой.
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Сообщается, что мужчины были знакомы.
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч пациентов скончались.
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Распространение нового коронавирусаСШАВ мире
Популярные комментарии
Все таки этот вирус кому то важен
6 мая, 18:31
Андрей Эщкере
167712210
Этот ученый и создал этот вирус, поэтому он стоял на пороге открытия антивируса. А тот кто его убил, заразился этим вирусом.
6 мая, 18:34
MMMarina Marina
3329121377
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