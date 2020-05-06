В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бин Лю, ученый из Университета Питтсбурга, занимавшийся исследованием коронавирусной инфекции, найден мертвым, сообщил журнал Бин Лю, ученый из Университета Питтсбурга, занимавшийся исследованием коронавирусной инфекции, найден мертвым, сообщил журнал People

Как отмечает издание, полиция обнаружила тело 37-летнего специалиста в субботу. Предполагаемый убийца также найден мертвым в машине, полицейские считают, что он покончил с собой.

Сообщается, что мужчины были знакомы.

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.