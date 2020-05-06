Защита попросит о переносе прений по делу "Нового величия"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Защита фигурантов дела " Защита фигурантов дела " Нового величия " будет просить о переносе прений сторон, назначенных на 7 мая в Люблинском суде Москвы , сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.

Суд уже неоднократно по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, переносил начало прений сторон. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. Как сообщил адвокат, судья попросил СИЗО №3 доставить в зал суда тех подсудимых, которые находятся под стражей.

"Защита намеревается ходатайствовать перед судом о переносе начала прений для обеспечения соблюдения права подсудимых на справедливое судебное разбирательство, к которому относится и гласность судебного процесса", - сказал Пашков.

Он напомнил, что 18 мая у подсудимых истекает мера пресечения, поэтому в четверг суд может посвятить заседание именно вопросу о ее продлении.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ

В начале апреля адвокат Полетаева Александр Борков отправил в суд ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест. По его словам, матери Полетаева и Крюкова обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой способствовать переводу всех фигурантов дела под домашний арест, если в СИЗО не могут обеспечить необходимые условия для самоизоляции по коронавирусу . Защитник добавил, что у Полетаева диагностированы хроническая ангина и фарингит, что зафиксировано в его медицинской карте и является основанием для обязательной самоизоляции, добавил адвокат.