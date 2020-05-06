Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Это будет открыто в последнюю очередь. Потому что, если предприятия - это локальный коллектив..., то любое кафе и сфера услуг общается с неограниченным количеством людей", - сообщил Собянин в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, когда будут открыты кафе и кинотеатры.
По его словам, если открыть сферу услуг сейчас, то кратность распространения вируса может увеличится.
"Пока мы это себе позволить не можем", - подчеркнул мэр.
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