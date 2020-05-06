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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T19:38
https://ria.ru/20200506/1571048514.html
Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570630786_22:732:1478:1551_1036x0_80_0_0_cf6ffe154793cbda255ebd1a80850cbc.jpg
РИА Новости

Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь

18:26 06.05.2020 (обновлено: 19:38 06.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовКурьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Это будет открыто в последнюю очередь. Потому что, если предприятия - это локальный коллектив..., то любое кафе и сфера услуг общается с неограниченным количеством людей", - сообщил Собянин в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, когда будут открыты кафе и кинотеатры.
По его словам, если открыть сферу услуг сейчас, то кратность распространения вируса может увеличится.
"Пока мы это себе позволить не можем", - подчеркнул мэр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
То есть никогда. Т.к. власть норм. поддержку не оказывает, только- ПЛАТИ ЗАРПЛАТЫ. За счет каких средств- тайна. А кафе и рестики- это не нефть добывать, и миллионы $$ зарабатывать за сутки. Ждем краха рынков, т.к. полетят многие сферы, в том числе и продовольственная- все мелкие поставщики работающие с кафе\рестики.
6 мая, 19:05
Василий Иванов
1912204
Зато укладчики плитки и бордюра первыми выйдут на улицы. Как же без плитки Москва прожить сможет? Больше месяца нигде новую плитку не клали.
6 мая, 19:42
Василий Иванов
1210011
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