В Госдепе довольны планирующимся обменом послами с Белоруссией

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. США и Белоруссия обменяются послами впервые с 2008 года в этом году, уверен помощник замгоссекретаря по Европе и Евразии Джордж Кент.
"Мы очень рады и довольны, что мы обменяемся послами в 2020 году", - сказал он в среду в ходе видеоконференции.
В середине февраля глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение президенту Александру Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп ранее внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
13 марта, 19:11Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе, активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и Макеем.