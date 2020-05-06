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2020-05-06T18:23
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В Госдепе довольны планирующимся обменом послами с Белоруссией
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РИА Новости

В Госдепе довольны планирующимся обменом послами с Белоруссией

18:23 06.05.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. США и Белоруссия обменяются послами впервые с 2008 года в этом году, уверен помощник замгоссекретаря по Европе и Евразии Джордж Кент.
"Мы очень рады и довольны, что мы обменяемся послами в 2020 году", - сказал он в среду в ходе видеоконференции.
В середине февраля глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение президенту Александру Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп ранее внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
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Джордж КентМайк ПомпеоДональд ТрампВладимир МакейАлександр ЛукашенкоГосударственный департамент СШАМИД БелоруссииБелоруссияСШАВ мире
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