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2020-05-06T18:40
https://ria.ru/20200506/1571048238.html
Московские предприятия могут закрыть при несоблюдении санитарных норм
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570856420_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_f217bbc24d87f541d7c4befe9514e36a.jpg
РИА Новости

Московские предприятия могут закрыть при несоблюдении санитарных норм

18:21 06.05.2020 (обновлено: 18:40 06.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновСтройка в Москве
Стройка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предприятия, которые возобновят работу 12 мая и не будут соблюдать санитарный режим, могут закрыть, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы разрешаем работу предприятиям, но санитарный режим соблюдать, и, может быть, даже еще строже соблюдать. Чтобы это давало возможность компенсировать ту ситуацию, когда больше количество работающих, больше людей передвигается по городу, естественно, волна заражений будет нарастать, чтобы это компенсировать, надо более жестко контролировать режим, связанный и с самоизоляцией, и с санитарно-защитными мерами, в первую очередь, на тех предприятиях, которым разрешено работать. Если мы увидим, что предприятие не соблюдает санитарных норм, такие предприятия просто будут закрываться", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.
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