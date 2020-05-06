Путин поручил выделить гранты на развитие гражданского общества

"Выделить в 2020 году из резервного фонда Президента РФ 3 000 000 тысяч рублей Управлению делами президента РФ для увеличения в 2020 году объема субсидии, предоставляемой Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества в соответствии с указом президента РФ от 30 января 2019 года №30 "О грантах президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества", - говорится в распоряжении.