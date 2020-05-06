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Путин поручил выделить гранты на развитие гражданского общества
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РИА Новости

Путин поручил выделить гранты на развитие гражданского общества

18:17 06.05.2020 (обновлено: 18:22 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 3 миллиарда рублей фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2020 году из резервного фонда Президента РФ 3 000 000 тысяч рублей Управлению делами президента РФ для увеличения в 2020 году объема субсидии, предоставляемой Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества в соответствии с указом президента РФ от 30 января 2019 года №30 "О грантах президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества", - говорится в распоряжении.
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