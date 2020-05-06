Эксперт рассказала о правилах использования антисептиков

"При использовании дезинфицирующих средств важно соблюдать несколько правил. Несмотря на то, что в составе большинства кожных антисептиков и санитайзеров содержатся масла и экстракт алоэ, регулярное использование антисептика может вызывать сухость, раздражение, зуд, покраснение кожи или аллергию. Для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства", - сказала Махнева, слова которой приводит в своем сообщении подмосковный минздрав.