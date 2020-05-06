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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:05
https://ria.ru/20200506/1571047419.html
В Вологодской области рассказали о контроле за режимом самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a647f2b6daec0ae3149340cb6eee5589.jpg
РИА Новости

В Вологодской области рассказали о контроле за режимом самоизоляции

18:05 06.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Вологодской области будет еще жестче контролироваться после возобновления работы предприятий, заявил губернатор Олег Кувшинников.
Сейчас в регионе функционируют системообразующие предприятия.
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"При условии запуска новых предприятий и новых производств режим самоизоляции будет еще жестче контролироваться, потому что будет больше контактов, будет больше работающих предприятий и будет больше перемещений людей. Поэтому режим самоизоляции, масочный режим – они будут нами контролироваться особенно жестко", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
По данным на 6 мая, в Вологодской области зарегистрирован 241 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 84 человека, скончался один.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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