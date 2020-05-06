В Вологодской области рассказали о контроле за режимом самоизоляции

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Вологодской области будет еще жестче контролироваться после возобновления работы предприятий, заявил губернатор Олег Кувшинников.
Сейчас в регионе функционируют системообразующие предприятия.
"При условии запуска новых предприятий и новых производств режим самоизоляции будет еще жестче контролироваться, потому что будет больше контактов, будет больше работающих предприятий и будет больше перемещений людей. Поэтому режим самоизоляции, масочный режим – они будут нами контролироваться особенно жестко", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
По данным на 6 мая, в Вологодской области зарегистрирован 241 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 84 человека, скончался один.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.