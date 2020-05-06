Лавров и Помпео провели телефонный разговор

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили следующие шаги в вопросах контроля над вооружениями. Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили несколько двусторонних вопросов, интересующих обе стороны, включая глобальные усилия по борьбе с распространением COVID-19", - говорится в документе.