Лавров и Помпео провели телефонный разговор

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым следующие шаги в сфере контроля над вооружениями и ряд других двусторонних вопросов, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили следующие шаги в вопросах контроля над вооружениями. Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили несколько двусторонних вопросов, интересующих обе стороны, включая глобальные усилия по борьбе с распространением COVID-19", - говорится в документе.