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2020-05-06T18:12
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Лавров и Помпео провели телефонный разговор
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РИА Новости

Лавров и Помпео провели телефонный разговор

17:59 06.05.2020 (обновлено: 18:12 06.05.2020)
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© Фото : МИД РФСовместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
© Фото : МИД РФ
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым следующие шаги в сфере контроля над вооружениями и ряд других двусторонних вопросов, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили следующие шаги в вопросах контроля над вооружениями. Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили несколько двусторонних вопросов, интересующих обе стороны, включая глобальные усилия по борьбе с распространением COVID-19", - говорится в документе.
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