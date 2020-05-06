ФНС отметила оживление в розничном секторе

"Если говорить о ситуации на розничном рынке, там, где по сути был принят первый удар от ограничительных мер, то с одной стороны мы наблюдаем, что у нас на сегодняшний день не работают более 36% компаний на розничном рынке, их выручка просела на 25%", - сказал Егоров.