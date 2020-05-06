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2020-05-06T17:58
https://ria.ru/20200506/1571046957.html
ФНС отметила оживление в розничном секторе
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РИА Новости

ФНС отметила оживление в розничном секторе

17:58 06.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России видит некоторое оживление в розничном секторе, хотя более 36% компаний в этой сфере сейчас не работают, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
"Если говорить о ситуации на розничном рынке, там, где по сути был принят первый удар от ограничительных мер, то с одной стороны мы наблюдаем, что у нас на сегодняшний день не работают более 36% компаний на розничном рынке, их выручка просела на 25%", - сказал Егоров.
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"При этом, если наблюдать по неделям в срок ограничительных мер, в сравнении первая неделя - последняя неделя, то мы видим, что у нас число компаний, которые стали работать в рознице, увеличилось на 34% по отношению к первой неделе, а выручка увеличилась на 32%", - добавил он.
Он также сообщил о ситуации с потреблением топлива на российских АЗС. "Если у нас в первую неделю на 44% просело потребление топлива, то уже на последнюю неделю это было 88% к периоду до ограничительных мер", - сказал он.
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