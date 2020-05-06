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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:56
https://ria.ru/20200506/1571046762.html
В Молдавии число случаев коронавируса приблизилось к 4,5 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

В Молдавии число случаев коронавируса приблизилось к 4,5 тысячи

17:56 06.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло до 4476, за сутки было выявлено 113 заболевших, с начала пандемии скончались 143 человека, заявила на брифинге в среду министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4363 зарегистрированных случаях коронавируса, 140 из которых стали летальными.
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"На сегодняшний день подтверждено 113 положительных случаев коронавируса, всего у нас 4476 случаев, скончались 143 пациента", - заявила Думбрэвяну.
По словам министра, вылечились и были выписаны из больниц 1658 человек.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
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Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавияВ мире
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