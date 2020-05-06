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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:55
https://ria.ru/20200506/1571046727.html
В Чувашии выявили 48 новых случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013872_0:531:2642:2017_1036x0_80_0_0_348d4b35a0c19423a03e35894ace57d0.jpg
РИА Новости

В Чувашии выявили 48 новых случаев коронавируса

17:55 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Врач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 48 жителей Чувашии, общее количество заболевших составляет 892 человека, сообщает минздрав региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 844 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 134 человека выздоровели, 8 человек скончались.
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"По данным на 6 мая в Чувашии зарегистрировано 892 случая COVID-19, 48 их них за последние сутки. Выздоровели 175 человек. Под наблюдением находится 1173 человека", - сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
По данным пресс-службы главы региона, с 5 мая отделения терапевтического корпуса Городского клинического центра в Чебоксарах на улице Социалистической перепрофилированы для госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями.
"На данный момент для больных подготовлено 120 коек стационара, более 50 из которых уже заполнены. Больница оснащена всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы. Сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими, антисептическими средствами. В больнице имеются все необходимые медикаменты и препараты", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыОбщество
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