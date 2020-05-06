В Чувашии выявили 48 новых случаев коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 48 жителей Чувашии, общее количество заболевших составляет 892 человека, сообщает минздрав региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 844 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 134 человека выздоровели, 8 человек скончались.
"По данным на 6 мая в Чувашии зарегистрировано 892 случая COVID-19, 48 их них за последние сутки. Выздоровели 175 человек. Под наблюдением находится 1173 человека", - сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
По данным пресс-службы главы региона, с 5 мая отделения терапевтического корпуса Городского клинического центра в Чебоксарах на улице Социалистической перепрофилированы для госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями.
"На данный момент для больных подготовлено 120 коек стационара, более 50 из которых уже заполнены. Больница оснащена всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы. Сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими, антисептическими средствами. В больнице имеются все необходимые медикаменты и препараты", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.