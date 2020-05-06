Никитин: уход мэра Нижнего Новгорода не сказался на работе администрации

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Досрочная отставка мэра Нижнего Новгорода не сказалась на работе администрации, в регионе хорошая управленческая ситуация, заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в среду приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности главы города стал его первый заместитель Юрий Шалабаев. Панов переходит на работу в "Росатом", где займется координацией между атомной госкорпорацией и органами власти в решении вопросов, касающихся развития арктической зоны РФ, сообщил РИА Новости представитель "Росатома".
"Нет, на самом деле, это абсолютно плановая работа, особенно с учетом того, что Владимир Александрович Панов получил предложения с такими значимыми вызовами для страны и с задачами в сфере работы по Арктическому региону. Конечно, всегда несколько жаль терять члена команды, с другой стороны, очень приятно, что Нижегородская область - это площадка для карьерного роста", - ответил Никитин в эфире "России 24" на вопрос журналиста о том, повлияла ли смена главы Нижнего Новгорода на работу администрации.
"Мы здесь справимся, у нас сейчас хорошая управленческая ситуация в городе и преемственность будет обеспечена. Понятно совершенно, как будет выстроена работа команды, поэтому в этой части у нас опасений нет", - сказал губернатор.