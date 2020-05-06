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2020-05-06T19:02
https://ria.ru/20200506/1571046420.html
Мосгорсуд оставил без изменения постановление об аресте счетов Калви
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РИА Новости

Мосгорсуд оставил без изменения постановление об аресте счетов Калви

17:51 06.05.2020 (обновлено: 19:02 06.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь Baring Vostok Майкл Kалви
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобы адвокатов в рамках уголовного дела основателя Baring Vostok Майкла Калви на постановления о продлении ареста банковских счетов, а также имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд апелляционной инстанции постановил оставить решения Басманного районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
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Осенью Басманный суд Москвы арестовал квартиру американца на Большой Дмитровке и два его банковских счета: на сумму свыше 7,4 миллиона рублей и на 54 тысячи рублей. Позднее Мосгорсуд снял арест с квартиры, а дело об аресте счетов отправил на новое рассмотрение в районный суд, в январе имущество и счета Калви были повторно арестованы.
Аналогичную жалобу защиты на арест имущества другого фигуранта - француза Филиппа Дельпаля - Мосгорсуд рассмотрит 21 мая.
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Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.
1211001
Майкл КалвиДело Bаring VostokМосковский городской судМоскваПроисшествия
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