Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Тверской области

Глава региона отметил, что практически во всех аптеках есть средства индивидуальной защиты для обработки рук. По его словам, наблюдается небольшой недостаток защитных масок в некоторых аптеках, по этому поводу проводятся проверки. Весь медперсонал получил федеральные доплаты, добавил он.