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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:50
https://ria.ru/20200506/1571046316.html
Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Тверской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570664141_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_8702ef56518b2b58760966fe42122d2e.jpg
РИА Новости

Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Тверской области

17:50 06.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом в Тверской области удовлетворительная и находится под контролем, сообщил губернатор Игорь Руденя.
По данным на 6 мая, в регионе выявлено 753 случая COVID-19.
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6 мая, 10:34Тверская область
Руденя: тверские аптеки проверят на наличие в продаже защитных масок
"Оцениваем как удовлетворительную (эпидемиологическую обстановку в регионе – ред.), обстановка находится под контролем. У нас 197 человек уже выписаны, идут работы по увеличению коечного фонда", - сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24".
Глава региона отметил, что практически во всех аптеках есть средства индивидуальной защиты для обработки рук. По его словам, наблюдается небольшой недостаток защитных масок в некоторых аптеках, по этому поводу проводятся проверки. Весь медперсонал получил федеральные доплаты, добавил он.
Как сообщил Руденя, в регионе 92% промышленных предприятий работают в нормальном режиме с учетом ограничений по санитарно-эпидемиологической обстановке. "Системообразующие предприятия практически сразу после первого указа президента РФ начали работать", - уточнил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь РуденяТверская областьОбщество
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