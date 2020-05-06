Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Тверской области

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом в Тверской области удовлетворительная и находится под контролем, сообщил губернатор Игорь Руденя.
По данным на 6 мая, в регионе выявлено 753 случая COVID-19.
"Оцениваем как удовлетворительную (эпидемиологическую обстановку в регионе – ред.), обстановка находится под контролем. У нас 197 человек уже выписаны, идут работы по увеличению коечного фонда", - сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24".
Глава региона отметил, что практически во всех аптеках есть средства индивидуальной защиты для обработки рук. По его словам, наблюдается небольшой недостаток защитных масок в некоторых аптеках, по этому поводу проводятся проверки. Весь медперсонал получил федеральные доплаты, добавил он.
Как сообщил Руденя, в регионе 92% промышленных предприятий работают в нормальном режиме с учетом ограничений по санитарно-эпидемиологической обстановке. "Системообразующие предприятия практически сразу после первого указа президента РФ начали работать", - уточнил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф