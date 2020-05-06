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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:58
https://ria.ru/20200506/1571046288.html
Власти Новороссийска объяснили фото с "дезинфекцией гальки на пляже"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571045892_0:279:1080:887_1036x0_80_0_0_424926e1c376b5ba808072fde6ff83bc.jpg
РИА Новости

Власти Новороссийска объяснили фото с "дезинфекцией гальки на пляже"

17:50 06.05.2020 (обновлено: 18:58 06.05.2020)
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© Фото опубликовано на страницу "Типичный Краснодар-Телетайп" во ВКонтактеЛюди в защитных костюмах на пляже в Новороссийске
Люди в защитных костюмах на пляже в Новороссийске
© Фото опубликовано на страницу "Типичный Краснодар-Телетайп" во ВКонтакте
Люди в защитных костюмах на пляже в Новороссийске
КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. В городской администрации Новоросийска объяснили фото, на котором запечатлены специалисты, якобы дезинфицирующие пляж.
Снимок, сделанный на новороссийском пляже "Нептун", появился в одном из местных Telegram-каналов. В кадр попали два человека в костюмах химзащиты и с аппаратами для обеззараживания. Видно, что они идут по пляжу вдоль моря. Автор поста сообщил, что они занимаются дезинфекцией гальки, и предположил, что в скором времени начнут опрыскивать море.
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В пресс-службе мэрии РИА Новости пояснили, что сотрудники не дезинфицировали гальку, а просто переходили по пляжу с одного места на другое.
"У нас на пляже "Нептун" расположены тренажерные комплексы. Они дезинфицировали эти тренажерные комплексы и переходили от одного объекта к другому, так как набережная перекрыта и по ней перейти невозможно было. А наши народные умельцы взяли и сфотографировали. <...> Что же, они (специалисты, проводящие дезинфекцию. — Прим. ред.), совсем выжили из ума? Нет, конечно", — сказал собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовороссийскОбщество
Популярные комментарии
Это называется "осваивание" бюджетных денег, направленных на борьбу с ковид 19. Это же любимая забава наших чиновников.
6 мая, 20:06
invisibleworld
1100004
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