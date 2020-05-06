Власти Новороссийска объяснили фото с "дезинфекцией гальки на пляже"

КРАСНОДАР, 6 мая — РИА Новости. В городской администрации В городской администрации Новоросийска объяснили фото, на котором запечатлены специалисты, якобы дезинфицирующие пляж.

Снимок, сделанный на новороссийском пляже "Нептун", появился в одном из местных Telegram-каналов. В кадр попали два человека в костюмах химзащиты и с аппаратами для обеззараживания. Видно, что они идут по пляжу вдоль моря. Автор поста сообщил, что они занимаются дезинфекцией гальки, и предположил, что в скором времени начнут опрыскивать море.

В пресс-службе мэрии РИА Новости пояснили, что сотрудники не дезинфицировали гальку, а просто переходили по пляжу с одного места на другое.

"У нас на пляже "Нептун" расположены тренажерные комплексы. Они дезинфицировали эти тренажерные комплексы и переходили от одного объекта к другому, так как набережная перекрыта и по ней перейти невозможно было. А наши народные умельцы взяли и сфотографировали. <...> Что же, они (специалисты, проводящие дезинфекцию. — Прим. ред.), совсем выжили из ума? Нет, конечно", — сказал собеседник агентства.