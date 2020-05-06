Летчики ЦВО проведут генеральную репетицию пролета авиации 7 мая

"Завершили слетанность 84-х экипажей к демонстрационным полетам авиации в девяти городах России, дислоцирующихся в зоне ответственности округа. Генеральную репетицию проведем седьмого мая", - приводятся в сообщении ЦВО слова генерал-полковника.

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Ранее отмечалось, что около 80 единиц авиатехники ЦВО будут задействованы в демонстрационных полетах 9 мая. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Также пролеты авиации состоятся в Верхней Пышме.