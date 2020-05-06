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2020-05-06T17:49
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Летчики ЦВО проведут генеральную репетицию пролета авиации 7 мая
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РИА Новости

Летчики ЦВО проведут генеральную репетицию пролета авиации 7 мая

17:49 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр ЮрьевВо время военного парада в честь 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Во время военного парада в честь 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Александр Юрьев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Летчики Центрального военного округа (ЦВО) проведут генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации ко Дню Победы 7 мая в девяти городах России, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
"Завершили слетанность 84-х экипажей к демонстрационным полетам авиации в девяти городах России, дислоцирующихся в зоне ответственности округа. Генеральную репетицию проведем седьмого мая", - приводятся в сообщении ЦВО слова генерал-полковника.
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Ранее отмечалось, что около 80 единиц авиатехники ЦВО будут задействованы в демонстрационных полетах 9 мая. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Также пролеты авиации состоятся в Верхней Пышме.
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Центральный военный округДень ПобедыАлександр ЛапинНовосибирскСамараВерхняя ПышмаЕкатеринбургОбщество
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