В Белоруссии несколько солдат и офицеров заразились коронавирусом

"У нескольких офицеров этих частей тест на СOVID-19 дал положительный результат. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, дома на самоизоляции, никто из них не нуждается в госпитализации", - сказала Гаврусик.

Она не уточнила число заболевших, но подчеркнула, что о массовом инфицировании коронавирусной инфекцией в Западном оперативном командовании речи не идет, как и нельзя говорить об одном очаге коронавируса. Собеседница обратила внимание, что эти случаи заболевания выявлены в разных частях на территории Брестской и Гродненской областей.