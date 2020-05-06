В Белоруссии несколько солдат и офицеров заразились коронавирусом

МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус выявили у нескольких офицеров западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси, объединяющего воинские части на территории Брестской и Гродненской областей, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель белорусского министерства обороны Наталья Гаврусик.
"У нескольких офицеров этих частей тест на СOVID-19 дал положительный результат. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, дома на самоизоляции, никто из них не нуждается в госпитализации", - сказала Гаврусик.
Она не уточнила число заболевших, но подчеркнула, что о массовом инфицировании коронавирусной инфекцией в Западном оперативном командовании речи не идет, как и нельзя говорить об одном очаге коронавируса. Собеседница обратила внимание, что эти случаи заболевания выявлены в разных частях на территории Брестской и Гродненской областей.
Гаврусик также сообщила, что подтверждены три случая инфицирования новым коронавирусом среди солдат-срочников в воинских частях, подчиненных Западному оперативному командованию. "Они госпитализированы в Гродненскую областную инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное, в поддержке ИВЛ никто не нуждается", - подчеркнула она.
Ранее официально сообщалось о четырех случаях заболевания COVID-19 в белорусской армии: у военнослужащего из 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов (Минская область), у двух солдат-срочников в Бобруйске (Могилевская область) и у одного из офицеров воинской части в Слониме (Гродненская область). Гаврусик рассказала, что предпринятые тогда меры по недопущению распространения заболевания и по изоляции ближайших контактов инфицированных военнослужащих дали положительный эффект. "Эпидемиологическая ситуация в вооруженных силах находится под контролем", - подчеркнула Гаврусик.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 905 до 19,255 тысячи, умерших - на пять человек до 112, сообщила в среду пресс-служба минздрава страны.
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