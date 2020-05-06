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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:13
https://ria.ru/20200506/1571045726.html
Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против COVID-19

17:41 06.05.2020 (обновлено: 18:13 06.05.2020)
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© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Немецкие ученые из Университета Майнца проанализировали эффективность лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом с помощью суперкомпьютера MOGON II.
Исследование, результаты которого опубликованы на сайте учреждения, длилось два месяца. Компьютер провел более 30 миллиардов вычислений и установил, что компоненты симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира, применяющихся при лечении гепатита C, хорошо противостоят SARS-CoV-2 и могут предотвращать заражение им.
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Кроме того, MOGON II определил, что японская жимолость, которая используется в терапии пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей, также может способствовать борьбе с COVID-19.
Всего специалисты проверили около 42 тысяч различных веществ.
"Этот метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет", — объяснил один из авторов исследования Томас Эфферт.
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Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что лекарство ремдесивир может применяться против COVID-19, однако пока ученые не имеют достаточного количества доказательств его эффективности.
Российский Минздрав, в свою очередь, рекомендовал использовать шесть средств для лечения коронавирусной инфекции: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов.
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По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч пациентов скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Германия
Популярные комментарии
А что это наши знаменитые Экстрасенсы приумолкли? Они то что не лечат? Они ведь всё могут, компьютеры вон лечат, все остальные лечат, даже дизайнеры из Сингапура, а самых знатных врачевателей не допускают до вируса? Непорядок, свободу колдунам и экстрасенсам!
6 мая, 17:59
Александр Невский
26290015
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