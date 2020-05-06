Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против COVID-19

Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Немецкие ученые из Университета Майнца проанализировали эффективность лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом с помощью суперкомпьютера MOGON II.

Исследование, результаты которого опубликованы на сайте учреждения, длилось два месяца. Компьютер провел более 30 миллиардов вычислений и установил, что компоненты симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира, применяющихся при лечении гепатита C, хорошо противостоят SARS-CoV-2 и могут предотвращать заражение им.

Кроме того, MOGON II определил, что японская жимолость, которая используется в терапии пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей, также может способствовать борьбе с COVID-19.

Всего специалисты проверили около 42 тысяч различных веществ.

"Этот метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет", — объяснил один из авторов исследования Томас Эфферт.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что лекарство ремдесивир может применяться против COVID-19, однако пока ученые не имеют достаточного количества доказательств его эффективности.

Российский Минздрав, в свою очередь, рекомендовал использовать шесть средств для лечения коронавирусной инфекции: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов.

По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч пациентов скончались.