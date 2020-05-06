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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T18:45
https://ria.ru/20200506/1571045676.html
Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569086071_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6fe0c2358d7523b6c79d080caad1bbba.jpg
РИА Новости

Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов

17:40 06.05.2020 (обновлено: 18:45 06.05.2020)
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© Максим БогодвидНефтяные качалки в Республике Татарстан
Нефтяные качалки в Республике Татарстан
© Максим Богодвид
Нефтяные качалки в Республике Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Цена российской нефти марки Urals растет благодаря действию соглашения по снижению добычи ОПЕК+, сообщает международное агентство Argus.
Так, стоимость сырья в Северо-Западной Европе увеличилась на 4,59 доллара за баррель, до максимального уровня с середины марта — 24,68 доллара.
"Цена на партии Urals объемом по 80 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении во вторник также выросла на 4,59 доллара за баррель, до 25,33 доллара за баррель", — также сообщило агентство.
По данным трейдеров, почти все майские объемы Urals уже продали. По уточненным данным, отгрузки в мае сократятся почти на 40 процентов относительно апреля.
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В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+.
В преддверии новой встречи цены стали восстанавливаться. В итоге 12 апреля страны-участницы договорились уменьшить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
По данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое вступило в силу 1 мая, не сможет компенсировать падение спроса.
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