Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Цена российской нефти марки Цена российской нефти марки Urals растет благодаря действию соглашения по снижению добычи ОПЕК +, сообщает международное агентство Argus.

Так, стоимость сырья в Северо-Западной Европе увеличилась на 4,59 доллара за баррель, до максимального уровня с середины марта — 24,68 доллара.

"Цена на партии Urals объемом по 80 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении во вторник также выросла на 4,59 доллара за баррель, до 25,33 доллара за баррель", — также сообщило агентство.

По данным трейдеров, почти все майские объемы Urals уже продали. По уточненным данным, отгрузки в мае сократятся почти на 40 процентов относительно апреля.

В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+.

В преддверии новой встречи цены стали восстанавливаться. В итоге 12 апреля страны-участницы договорились уменьшить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.