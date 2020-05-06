Собянин объявил о сохранении режима самоизоляции в Москве после 12 мая

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия, но это не означает отмену режима самоизоляции, заявил мэр столицы Сергей Собянин на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным

Он отметил, что после 12 мая необходимо продолжать четко соблюдать режим, так как благодаря этому большое количество предприятий сможет работать. Вместе с тем работники должны соблюдать все санитарные инструкции.

Москвичи вернутся на работу

По словам мэра, только так возможно сдержать распространение инфекции и постепенно возобновлять работу предприятий в разных сферах.

Собянин отметил, что уже с 12 мая полмиллиона москвичей смогут возобновить полноценную работу. Он подчеркнул, что это важно для экономики города и страны.

Вместе с тем, он посчитал, что возобновлять работу компаний из сферы услуг пока рано, так как это может спровоцировать рост числа заболеваний. В первую очередь речь идет о салонах красоты, парикмахерских и торговых точках.

"Обоснованное решение"

Глава государства поддержал решение мэра.

"Считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованны абсолютно. Разумеется, нужно делать это в контакте с главным санитарным врачом, само собой разумеется", — сказал Путин.

За минувшие сутки в России выявили 10 559 новых заболевших, из них 5 858 — в Москве. С начала эпидемии в стране заразились 165 929 человек.

В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве введена система электронных пропусков.