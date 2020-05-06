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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T00:30
https://ria.ru/20200506/1571045564.html
Собянин объявил о сохранении режима самоизоляции в Москве после 12 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570208376_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_271142ec1779821d2e0e87f34f3096fd.jpg
РИА Новости

Собянин объявил о сохранении режима самоизоляции в Москве после 12 мая

23:34 06.05.2020 (обновлено: 00:30 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на открытии инфекционного центра в Новой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии инфекционного центра в Новой Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия, но это не означает отмену режима самоизоляции, заявил мэр столицы Сергей Собянин на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
Он отметил, что после 12 мая необходимо продолжать четко соблюдать режим, так как благодаря этому большое количество предприятий сможет работать. Вместе с тем работники должны соблюдать все санитарные инструкции.
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Москвичи вернутся на работу

По словам мэра, только так возможно сдержать распространение инфекции и постепенно возобновлять работу предприятий в разных сферах.
Собянин отметил, что уже с 12 мая полмиллиона москвичей смогут возобновить полноценную работу. Он подчеркнул, что это важно для экономики города и страны.
Вместе с тем, он посчитал, что возобновлять работу компаний из сферы услуг пока рано, так как это может спровоцировать рост числа заболеваний. В первую очередь речь идет о салонах красоты, парикмахерских и торговых точках.
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"Обоснованное решение"

Глава государства поддержал решение мэра.
"Считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованны абсолютно. Разумеется, нужно делать это в контакте с главным санитарным врачом, само собой разумеется", — сказал Путин.
За минувшие сутки в России выявили 10 559 новых заболевших, из них 5 858 — в Москве. С начала эпидемии в стране заразились 165 929 человек.
В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве введена система электронных пропусков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Нужно отменить Собянина.
6 мая, 23:56
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1000004
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