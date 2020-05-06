В Самарской области еще три пациента вылечились от коронавируса

САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Еще три жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших увеличилось до 75, сообщил в среду региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Шестого мая в Самарской области вылечились три пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 75 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, из Самарской городской больницы № 6 выписаны два пациента, у которых болезнь протекала в легкой форме. Один из них заразился от ранее заболевшего, у второго коронавирус был выявлен при поступлении с ОРВИ. Также выздоровел житель Самары, который лечился дома.
Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В среду региональный оперштаб также проинформировал, что за сутки в Самарской области подтвержден еще 81 случай заболевания COVID-19. В частности, 49 человек заразились от ранее заболевших, еще у 30 человек коронавирус был выявлен при поступлении с ОРВИ или пневмонией, один человек заболел, вернувшись из Москвы, еще один – из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Всего в Самарской области выявлено 676 случаев заболевания COVID-19, шестеро скончались.
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