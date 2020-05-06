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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:31
https://ria.ru/20200506/1571045352.html
В Самарской области еще три пациента вылечились от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972524_0:249:2982:1926_1036x0_80_0_0_37da73669329ef362d7ab5400a93e143.jpg
РИА Новости

В Самарской области еще три пациента вылечились от коронавируса

17:31 06.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Еще три жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших увеличилось до 75, сообщил в среду региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Шестого мая в Самарской области вылечились три пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 75 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
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По информации оперштаба, из Самарской городской больницы № 6 выписаны два пациента, у которых болезнь протекала в легкой форме. Один из них заразился от ранее заболевшего, у второго коронавирус был выявлен при поступлении с ОРВИ. Также выздоровел житель Самары, который лечился дома.
Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
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В среду региональный оперштаб также проинформировал, что за сутки в Самарской области подтвержден еще 81 случай заболевания COVID-19. В частности, 49 человек заразились от ранее заболевших, еще у 30 человек коронавирус был выявлен при поступлении с ОРВИ или пневмонией, один человек заболел, вернувшись из Москвы, еще один – из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Всего в Самарской области выявлено 676 случаев заболевания COVID-19, шестеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСамараСамарская область
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