В Самарской области еще три пациента вылечились от коронавируса

"Шестого мая в Самарской области вылечились три пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 75 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

В среду региональный оперштаб также проинформировал, что за сутки в Самарской области подтвержден еще 81 случай заболевания COVID-19. В частности, 49 человек заразились от ранее заболевших, еще у 30 человек коронавирус был выявлен при поступлении с ОРВИ или пневмонией, один человек заболел, вернувшись из Москвы, еще один – из Ямало-Ненецкого автономного округа.