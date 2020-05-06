В "Газпром нефти" заявили о рентабельности добычи при цене $20 за баррель

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Добыча "Газпром нефти" рентабельна даже при 20 долларах за баррель, она при этом тестирует цены в диапазоне 15-40 долларов за баррель, сообщил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич.
"Даже если уровень цен будет держаться в районе 20 долларов за баррель, добыча для нас останется рентабельной", - заявил он в интервью корпоративному изданию.
"Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий: от 15 до 40 долларов за баррель. Это позволяет корректировать расходы и при этом сохранять эффективность производства", - добавил Янкевич.