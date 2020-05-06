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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T17:41
https://ria.ru/20200506/1571045281.html
В "Газпром нефти" заявили о рентабельности добычи при цене $20 за баррель
https://cdn22.img.ria.ru/images/148190/73/1481907301_0:78:1644:1003_1036x0_80_0_0_fceb0f535227939eb9074a777e3ab376.jpg
РИА Новости

В "Газпром нефти" заявили о рентабельности добычи при цене $20 за баррель

17:30 06.05.2020 (обновлено: 17:41 06.05.2020)
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© Фото : ПАО "Газпром нефть"Морская ледостойкая платформа "Приразломная"
Морская ледостойкая платформа Приразломная
© Фото : ПАО "Газпром нефть"
Морская ледостойкая платформа "Приразломная". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Добыча "Газпром нефти" рентабельна даже при 20 долларах за баррель, она при этом тестирует цены в диапазоне 15-40 долларов за баррель, сообщил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич.
"Даже если уровень цен будет держаться в районе 20 долларов за баррель, добыча для нас останется рентабельной", - заявил он в интервью корпоративному изданию.
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"Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий: от 15 до 40 долларов за баррель. Это позволяет корректировать расходы и при этом сохранять эффективность производства", - добавил Янкевич.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьГазпром нефтьЭкономика
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