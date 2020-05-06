В Москве арестовали дебошира, напавшего на полицейского

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы в среду заключил под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на полицейского при проверке документов, в попытке зарезать соседа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее ходатайство об аресте отклонил Перовский суд, не избрав никакой меры пресечения (аргументация не уточнялась). После этого фигуранту добавили статью о покушении на убийство и отправили материалы в другой суд.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца Матмусаева Махмуджана Машраповича", - сказала собеседница агентства.

Из материалов дела следует, в тот день, когда Матмусаев напал на полицейского, он в пьяном виде минимум дважды ударил соседа по квартире ножом. Оба дела объединены в одно производство.

Инцидент с патрульным произошел 30 апреля на улице Вешняковская, на востоке Москвы: полицейский остановил мужчину для проверки документов, тот ответил агрессивно и попытался повалить сотрудника МВД на землю, отмечает следствие.

В полиции Москвы отмечали, что мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На дебошира составили административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде.

Уголовное дело по этому факту расследуется по статье "Применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти".

Видео инцидента разошлось в соцсетях и мессенджерах. На ролике видно, что мужчина требовал у полицейского, чтобы тот вернул ему паспорт, нецензурно выражался и ударил силовика.