Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T17:30
https://ria.ru/20200506/1571045219.html
В Москве арестовали дебошира, напавшего на полицейского
https://cdn25.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ad5774a4b1d0b230579f94794ece7d0b.jpg
РИА Новости

В Москве арестовали дебошира, напавшего на полицейского

17:30 06.05.2020
740
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду заключил под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на полицейского при проверке документов, в попытке зарезать соседа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Ранее ходатайство об аресте отклонил Перовский суд, не избрав никакой меры пресечения (аргументация не уточнялась). После этого фигуранту добавили статью о покушении на убийство и отправили материалы в другой суд.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
3 мая, 11:18Распространение нового коронавируса
Житель Петербурга напал на врача, оказывавшего помощь больной COVID-19
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца Матмусаева Махмуджана Машраповича", - сказала собеседница агентства.
Из материалов дела следует, в тот день, когда Матмусаев напал на полицейского, он в пьяном виде минимум дважды ударил соседа по квартире ножом. Оба дела объединены в одно производство.
Инцидент с патрульным произошел 30 апреля на улице Вешняковская, на востоке Москвы: полицейский остановил мужчину для проверки документов, тот ответил агрессивно и попытался повалить сотрудника МВД на землю, отмечает следствие.
В полиции Москвы отмечали, что мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На дебошира составили административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде.
Уголовное дело по этому факту расследуется по статье "Применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти".
Видео инцидента разошлось в соцсетях и мессенджерах. На ролике видно, что мужчина требовал у полицейского, чтобы тот вернул ему паспорт, нецензурно выражался и ударил силовика.
В Пресненском суде РИА Новости уточнили, что Матмусаев – гражданин России.
Полицейский
3 мая, 13:34
В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания
4120004
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
У задержанного при погоне в московском парке нашли наркотики
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Наручники
Жителя Саратова, убившего дочь мачете, будут лечить принудительно
Госсекретарь США Майк Помпео
США сделают все возможное для возвращения своих граждан из Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле
Житель Москвы демонстрирует цифровой пропуск для передвижения по городу
Власти Москвы назвали причину отключения пропусков у священников
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Киев
В Киеве предложили обсудить расширение делегаций по Донбассу
Туалет в Московском метрополитене
В московском метро мужчина с ножом пытался затащить девушку в туалет
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США
Ученый из университета Питтсбурга Бин Лю
В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Нефтяные качалки в Республике Татарстан
Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
Лента новостейМолния