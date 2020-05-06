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2020-05-06T17:29
https://ria.ru/20200506/1571045185.html
США сделают все возможное для возвращения своих граждан из Венесуэлы
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РИА Новости

США сделают все возможное для возвращения своих граждан из Венесуэлы

17:29 06.05.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Если власти Венесуэлы решат удерживать граждан США, Вашингтон сделает все возможное для их возвращения, заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы начнем процесс выяснения, действительно ли это американцы… Если режим Мадуро решит удерживать их, то мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы попытаться вернуть их", - сказал он.
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В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Марк Эспер заявили, что Соединенные Штаты не имеют отношения к этим событиям.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
28 апреля, 09:26Сказано в эфире
Мнение: США выбрали два пути для дестабилизации ситуации в ВенесуэлеВ Венесуэле предложили США заняться выходом из гуманитарного кризиса вместо вмешательства в дела страны. Однако Вашингтон вряд ли оставит попытки дестабилизировать ситуацию, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.
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