США сделают все возможное для возвращения своих граждан из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Если власти Венесуэлы решат удерживать граждан США, Вашингтон сделает все возможное для их возвращения, заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы начнем процесс выяснения, действительно ли это американцы… Если режим Мадуро решит удерживать их, то мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы попытаться вернуть их", - сказал он.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Марк Эспер заявили, что Соединенные Штаты не имеют отношения к этим событиям.
28 апреля, 09:26Сказано в эфиреМнение: США выбрали два пути для дестабилизации ситуации в ВенесуэлеВ Венесуэле предложили США заняться выходом из гуманитарного кризиса вместо вмешательства в дела страны. Однако Вашингтон вряд ли оставит попытки дестабилизировать ситуацию, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.