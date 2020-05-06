Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Если бы США были вовлечены в операцию против Венесуэлы, "все произошло бы по-другому", заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
"Власти США не были напрямую вовлечены в эту операцию. Если бы мы были вовлечены, то все бы произошло по-другому", - сказал он.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Марк Эспер заявили, что Соединенные Штаты не имеют отношения к этим событиям.