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2020-05-06T17:29
https://ria.ru/20200506/1571045138.html
Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле
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РИА Новости

Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле

17:29 06.05.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Если бы США были вовлечены в операцию против Венесуэлы, "все произошло бы по-другому", заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
"Власти США не были напрямую вовлечены в эту операцию. Если бы мы были вовлечены, то все бы произошло по-другому", - сказал он.
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
4 мая, 15:19
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Марк Эспер заявили, что Соединенные Штаты не имеют отношения к этим событиям.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
6 мая, 08:00Попытка госпереворота в Венесуэле
Американский переворот в Венесуэле провалился
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Марк ЭсперМайк ПомпеоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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