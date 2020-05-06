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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:28
https://ria.ru/20200506/1571045061.html
Помпео вновь обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155947/17/1559471790_0:347:2730:1883_1036x0_80_0_0_297ce108cdc0462a33947db09acf6282.jpg
РИА Новости

Помпео вновь обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе

17:28 06.05.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил КНР в сокрытии информации о COVID-19.
"Китай увидел, что у них начался кризис в здравоохранении. Они знали об этом. Китай мог предотвратить смерть тысяч людей по всему миру, мог предотвратить падение мира в пучину экономических проблем, у них был такой выбор. Но вместо этого Китай занялся сокрытием вспышки в Ухане, его национальная комиссия по здравоохранению распорядилась 3 января уничтожить образцы (вируса). Китай обеспечил исчезновение смелых китайских граждан, которые били тревогу, и задействовал пропагандистский аппарат, чтобы заставить замолчать тех, кто вежливо просил о транспарентности", - заявил Помпео на брифинге в госдепартаменте.
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"Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, которая нужна, чтобы люди были в безопасности, такой, как штаммы вируса, клинические образцы и детали относительно многих заболевших COVID-19 в декабре 2019 года, не говоря уже о "нулевом пациенте", - добавил он.
По его утверждению, ряд стран "начинают понимать риски ведения дел с Коммунистической партией Китая".
КНР ранее отвергала обвинения США в утайке информации о вспышке коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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