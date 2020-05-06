Помпео вновь обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе

"Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, которая нужна, чтобы люди были в безопасности, такой, как штаммы вируса, клинические образцы и детали относительно многих заболевших COVID-19 в декабре 2019 года, не говоря уже о "нулевом пациенте", - добавил он.