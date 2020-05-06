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2020-05-06T17:27
https://ria.ru/20200506/1571045026.html
У задержанного при погоне в московском парке нашли наркотики
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РИА Новости

У задержанного при погоне в московском парке нашли наркотики

17:27 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. У мужчины, задержанного во время погони в сквере Гольяново, при себе оказался сверток с наркотиками, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Накануне в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой видно, что полицейский автомобиль по газону преследует мужчину в сквере Гольяново. После этого полицейские жестко задерживают преследуемого. Полиция Москвы сообщила, что начала проверку по данному факту.
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По информации ведомства, 4 мая сотрудники ППС заметили на Иркутской улице двух подозрительных граждан, которые при виде патрульного автомобиля попытались сбежать.
"В ходе преследования один из них попытался выбросить шесть свертков из полимерного материала, но был задержан полицейскими. Свертки с веществом изъяты и направлены на исследование. Согласно проведенной экспертизе, содержимое является наркотическим средством N-метилэфедрон", - говорится в сообщении.
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По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения.
"Приметы второго мужчины были оперативно переданы коллегам, которые несли службу рядом. В парке полицейские заметили мужчину, схожего по описанию. При попытке приблизиться и проверить документы молодой человек начал убегать, но был задержан. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия", - добавили в полиции.
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