У задержанного при погоне в московском парке нашли наркотики

"Приметы второго мужчины были оперативно переданы коллегам, которые несли службу рядом. В парке полицейские заметили мужчину, схожего по описанию. При попытке приблизиться и проверить документы молодой человек начал убегать, но был задержан. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия", - добавили в полиции.