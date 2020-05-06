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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-06T17:21
https://ria.ru/20200506/1571044517.html
Москву подготовят к осенне-зимнему периоду в срок
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РИА Новости

Москву подготовят к осенне-зимнему периоду в срок

17:21 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и пустая Кремлевская набережная
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом в Москве, городские системы жизнеобеспечения подготовят к осенне-зимнему периоду к 1 сентября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С учетом ситуации, которая сегодня сложилась, мы город подготовим к работе в осенне-зимний период примерно до 1 сентября, силы для этого есть, средства есть, графики отработаны взаимодействия", - сказал Бирюков.
Он отметил, что все городские предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение города, уже начали и ведут работы по подготовке к зиме.
"Осложняется подготовка к зиме периодом распространения коронавируса, поэтому приходится в отдельных местах ограничивать проведение работ с тем, чтобы не нарушать покой. А в основном мы работаем на магистралях на данном этапе, на станциях перекачки, подготовки, и данная работа будут продолжена", - сказал Бирюков.
Он напомнил, что с 7 мая в Москве поэтапно начнут отключать отопление. По его словам, к зиме уже начинают готовить все системы генерации тепла, передачи тепла, подачи тепла в здания и сооружения.
Работник коммунальной службы
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По его словам, предстоит подготовить большой объем работ, в том числе 13 ТЭЦ, порядка 140 районных, квартальных тепловых станций небольших - всю систему генерации.
"Это порядка 16 тысяч километров тепломагистралей, которые надо протестировать и при необходимости провести ремонт. Нами запланированы достаточно большие объемы работ на тепломагистралях", - сказал Бирюков, отметив, что также ведутся работы по подготовке системы водоснабжения.
Он напомнил, что горячую воду в этом году будет отключать только после 1 июня, почти на месяц позже, чем обычно.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковОбщество
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