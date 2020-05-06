Москву подготовят к осенне-зимнему периоду в срок

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом в Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом в Москве , городские системы жизнеобеспечения подготовят к осенне-зимнему периоду к 1 сентября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"С учетом ситуации, которая сегодня сложилась, мы город подготовим к работе в осенне-зимний период примерно до 1 сентября, силы для этого есть, средства есть, графики отработаны взаимодействия", - сказал Бирюков.

Он отметил, что все городские предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение города, уже начали и ведут работы по подготовке к зиме.

"Осложняется подготовка к зиме периодом распространения коронавируса, поэтому приходится в отдельных местах ограничивать проведение работ с тем, чтобы не нарушать покой. А в основном мы работаем на магистралях на данном этапе, на станциях перекачки, подготовки, и данная работа будут продолжена", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что с 7 мая в Москве поэтапно начнут отключать отопление. По его словам, к зиме уже начинают готовить все системы генерации тепла, передачи тепла, подачи тепла в здания и сооружения.

По его словам, предстоит подготовить большой объем работ, в том числе 13 ТЭЦ, порядка 140 районных, квартальных тепловых станций небольших - всю систему генерации.

"Это порядка 16 тысяч километров тепломагистралей, которые надо протестировать и при необходимости провести ремонт. Нами запланированы достаточно большие объемы работ на тепломагистралях", - сказал Бирюков, отметив, что также ведутся работы по подготовке системы водоснабжения.