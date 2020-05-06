Австрия продлила контроль на границах из-за коронавируса до 31 мая

ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Австрия продлила до 31 мая контроль на своих границах, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса , сообщает газета Kurier со ссылкой на распоряжение МВД республики.

Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Чехией, Словакией, Венгрией и Речь идет о контроль на границе с Германией Словенией . Изначально запрет вводили до 7 мая.

Это означает, что пересечь границу можно только в определенных местах. Въезжающим в Австрию необходимо предоставить медицинский сертификат, подтверждающий наличие отрицательного тест на коронавирус. Сертификат должен быть сделан не позже, чем за четыре дня до въезда. Тем, кто не предоставит сертификат, во въезде будет отказано.

Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Сейчас открыты уже все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе. В общественном транспорте и магазинах нужно носить маску.

Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.