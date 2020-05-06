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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:21
https://ria.ru/20200506/1571044466.html
Австрия продлила контроль на границах из-за коронавируса до 31 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/148235/52/1482355265_0:160:3073:1889_1036x0_80_0_0_68d16e52a52707c3743365df0b8527a6.jpg
РИА Новости

Австрия продлила контроль на границах из-за коронавируса до 31 мая

17:21 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВена, Австрия
Вена, Австрия
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вена, Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Австрия продлила до 31 мая контроль на своих границах, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает газета Kurier со ссылкой на распоряжение МВД республики.
Речь идет о контроль на границе с Германией, Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Чехией, Словакией, Венгрией и Словенией. Изначально запрет вводили до 7 мая.
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Это означает, что пересечь границу можно только в определенных местах. Въезжающим в Австрию необходимо предоставить медицинский сертификат, подтверждающий наличие отрицательного тест на коронавирус. Сертификат должен быть сделан не позже, чем за четыре дня до въезда. Тем, кто не предоставит сертификат, во въезде будет отказано.
Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Сейчас открыты уже все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе. В общественном транспорте и магазинах нужно носить маску.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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