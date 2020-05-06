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2020-05-06T17:28
https://ria.ru/20200506/1571044405.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9
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РИА Новости

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

17:18 06.05.2020 (обновлено: 17:28 06.05.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в море Банда у берегов восточной части Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Ранее центр сообщал о магнитуде 6,7.
Толчки были зафиксированы в 13:53 по времени UTC (16.53 мск) в 344 километрах к юго-западу от города Туал на островах Кай. Очаг залегал на глубине 113 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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