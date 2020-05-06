У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в море Банда у берегов восточной части Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Ранее центр сообщал о магнитуде 6,7.
Толчки были зафиксированы в 13:53 по времени UTC (16.53 мск) в 344 километрах к юго-западу от города Туал на островах Кай. Очаг залегал на глубине 113 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза возникновения цунами не объявлялась.