Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T17:18
https://ria.ru/20200506/1571044352.html
Жителя Саратова, убившего дочь мачете, будут лечить принудительно
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/103869/61/1038696141_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_a6bee2b7a967ed7152b35ffeaabea5e7.jpg
РИА Новости

Жителя Саратова, убившего дочь мачете, будут лечить принудительно

17:18 06.05.2020
2806
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники. Архивное фото
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Суд в Саратове отправил на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу местного жителя, которого обвиняли в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией, сообщил в среду СК РФ.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, когда 31 августа 2019 года 26-летняя мать девочки ушла в магазин, 38-летний фигурант дела остался наедине с детьми - двухлетним сыном и дочерью. Он взял переноску с младенцем, поднялся на чердак и туристическим мачете зарезал девочку. Мужчину сразу же задержали, а затем заключили под стражу по обвинению в убийстве малолетнего. Экспертиза в ходе следствия выявила у обвиняемого психическое заболевание.
"Постановлением суда мужчине назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
Ранее управление СК заявляло, что семья, в которой произошло убийство ребенка, с весны прошлого года состояла на учете в полиции, но профилактические мероприятия проводились не на должном уровне. Также семья c начала 2019 года состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении, но в августе с этого учета ее сняли "в связи с улучшением обстановки в семье".
Статуэтка богини правосудия Фемиды
21 января, 08:15
Во Владивостоке признали невменяемым мужчину, ударившего девушку ножом
00212221
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовУбийствоПроисшествия
Рекомендуем
Трудовая книжка
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Автомобиль следственного комитета
В Саратовской области будут судить женщину, бросившую младенца на свалке
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Водитель машины скорой помощи
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Сотрудник полиции
У задержанного при погоне в московском парке нашли наркотики
Ученый из университета Питтсбурга Бин Лю
В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Саратовской области у 90 медработников нашли антитела к COVID-19
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против COVID-19
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова
Как вы это делаете?! Егор Дружинин о Пугачевой, Цискаридзе и танцах
"Как вы это делаете?!" Егор Дружинин о Пугачевой, Цискаридзе и танцах
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Хельсинки
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
Лента новостейМолния