Жителя Саратова, убившего дочь мачете, будут лечить принудительно

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, когда 31 августа 2019 года 26-летняя мать девочки ушла в магазин, 38-летний фигурант дела остался наедине с детьми - двухлетним сыном и дочерью. Он взял переноску с младенцем, поднялся на чердак и туристическим мачете зарезал девочку. Мужчину сразу же задержали, а затем заключили под стражу по обвинению в убийстве малолетнего. Экспертиза в ходе следствия выявила у обвиняемого психическое заболевание.

Ранее управление СК заявляло, что семья, в которой произошло убийство ребенка, с весны прошлого года состояла на учете в полиции, но профилактические мероприятия проводились не на должном уровне. Также семья c начала 2019 года состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении, но в августе с этого учета ее сняли "в связи с улучшением обстановки в семье".