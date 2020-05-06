Роухани заявил о необходимости укрепления механизма INSTEX

Первая сделка в рамках совместного механизма для расчетов с Ираном INSTEX в обход санкций США состоялась 31 марта, в Иран была отправлена партия медтоваров.

"Президенты двух стран подтвердили необходимость укрепления механизма INSTEX", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роухани в среду.

В ходе разговора Роухани также указал, что в текущих условиях пандемии и санкций со стороны США европейские страны должны предпринимать более серьезные меры, направленные на выполнение ядерных обязательств. В связи с этим, добавил президент Ирана, Тегеран ожидает от Европы новых инициатив.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави ранее заявлял, что Тегеран считает первую транзакцию через механизм для торговли INSTEX хорошим знаком, однако ждет и других операций, которые затронут остальные сферы сотрудничества.

При этом он напомнил, что сам механизм не является одним из обязательств, представляя собой лишь инструмент, созданный для выполнения европейскими сторонами ядерной сделки после того, как США вышли из нее.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.