Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T17:17
https://ria.ru/20200506/1571044229.html
Роухани заявил о необходимости укрепления механизма INSTEX
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани заявил о необходимости укрепления механизма INSTEX

17:17 06.05.2020
229
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Президенты Ирана и Австрии Хасан Роухани и Александер Ван дер Беллен обсудили по телефону необходимость укрепления платежного механизма INSTEX, Тегеран рассчитывает на новые инициативы от Европы.
Первая сделка в рамках совместного механизма для расчетов с Ираном INSTEX в обход санкций США состоялась 31 марта, в Иран была отправлена партия медтоваров.
"Президенты двух стран подтвердили необходимость укрепления механизма INSTEX", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роухани в среду.
В ходе разговора Роухани также указал, что в текущих условиях пандемии и санкций со стороны США европейские страны должны предпринимать более серьезные меры, направленные на выполнение ядерных обязательств. В связи с этим, добавил президент Ирана, Тегеран ожидает от Европы новых инициатив.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
6 апреля, 10:18
МИД Ирана назвал первую транзакцию через INSTEX хорошим знаком
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави ранее заявлял, что Тегеран считает первую транзакцию через механизм для торговли INSTEX хорошим знаком, однако ждет и других операций, которые затронут остальные сферы сотрудничества.
При этом он напомнил, что сам механизм не является одним из обязательств, представляя собой лишь инструмент, созданный для выполнения европейскими сторонами ядерной сделки после того, как США вышли из нее.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX).
Здание министерства иностранных дел РФ
26 февраля, 16:28
Россия предложила расширить круг участников механизма торговли INSTEX
420005
Александер Ван дер БелленАббас МусавиХасан РоуханиМИД ИранаФранцияЕвропаСШАВ мире
Рекомендуем
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Госдуме прокомментировали план Украины по возвращению Крыма
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео вновь обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе
Первый иранский спутник Нур
Иран намерен запустить спутник на орбиту в 36 тысяч километров
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Ограничения на посещение здания СФ могут продлить до конца сессии
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран предупредил лидеров ядерной сделки об ответе на оружейное эмбарго
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР оценили намерение Украины провести выборы в Донбассе
Киев
В Киеве предложили обсудить расширение делегаций по Донбассу
Сотрудник полиции
У задержанного при погоне в московском парке нашли наркотики
Вена, Австрия
Австрия продлила контроль на границах из-за коронавируса до 31 мая
Андрей Белоусов
Белоусов: программу кредитования оборотных средств расписали до запуска
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Иране
Наручники
Жителя Саратова, убившего дочь мачете, будут лечить принудительно
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США сделают исключение из санкций для Ирака для электроснабжения из Ирана
Сейсмограф
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Комар
Профессор оценил вероятность заражения COVID-19 от мух и комаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
Лента новостейМолния