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2020-05-06T17:17
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В ЛНР оценили намерение Украины провести выборы в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР оценили намерение Украины провести выборы в Донбассе

17:17 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Куденко
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе в контактной группе Родион Мирошник заявил, что у Киева больше шансов провести местные выборы в США, чем в Донбассе в октябре текущего года.
В среду замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Александр Корниенко заявил, что вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о намерении провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
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"У Ермака есть гораздо больше шансов провести местные выборы по украинскому законодательству в октябре 2020 года в украинской диаспоре в Чикаго в США, чем в Донбассе", - заявил Мирошник РИА Новости.
По его мнению, Киев может поменять еще двадцать переговорщиков и в минском, и в нормандском формате, "но если перед ними не будет стоять задача договариваться, то переговоры будут продолжаться десятки лет и никакого результата не будет".
"Пока же и Зеленский, и Ермак просто играют в басни Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь", - подытожил представитель ЛНР.
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Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Александр КорниенкоСитуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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