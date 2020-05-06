В ЛНР оценили намерение Украины провести выборы в Донбассе

"У Ермака есть гораздо больше шансов провести местные выборы по украинскому законодательству в октябре 2020 года в украинской диаспоре в Чикаго в США, чем в Донбассе", - заявил Мирошник РИА Новости.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.