На билбордах Подмосковья появились портреты героев ВОВ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В преддверии 75-й годовщины со Дня Победы на билбордах Московской области разместили портреты героев Великой Отечественной войны, сообщил телеканал "360".
Портреты ветеранов появились в рамках памятного проекта "Победа в лицах". Специальный QR-код добавлен к каждому из портретов. С его помощью можно перейти на страницы информагентств и ознакомиться с воспоминаниями героев войны. Всего в проекте задействовано около 300 щитов, 130 из которых являются электронными.
Министр по информационной политике области Анастасия Звягина подчеркнула, что этим проектом регион еще раз хотел сказать спасибо всем героям Великой Отечественной войны. Интервью подготовлены при участии советов ветеранов и администраций муниципалитетов.