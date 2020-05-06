На билбордах Подмосковья появились портреты героев ВОВ

Портреты ветеранов появились в рамках памятного проекта "Победа в лицах". Специальный QR-код добавлен к каждому из портретов. С его помощью можно перейти на страницы информагентств и ознакомиться с воспоминаниями героев войны. Всего в проекте задействовано около 300 щитов, 130 из которых являются электронными.