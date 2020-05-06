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Новости Подмосковья
2020-05-06T17:10
https://ria.ru/20200506/1571043822.html
На билбордах Подмосковья появились портреты героев ВОВ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571043213_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_73830aa4fb7a900802fea6ac0aa18d7f.jpg
РИА Новости

На билбордах Подмосковья появились портреты героев ВОВ

17:10 06.05.2020
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© Владимир АстапковичФлаги установленные к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне
Флаги установленные к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне
© Владимир Астапкович
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В преддверии 75-й годовщины со Дня Победы на билбордах Московской области разместили портреты героев Великой Отечественной войны, сообщил телеканал "360".
Портреты ветеранов появились в рамках памятного проекта "Победа в лицах". Специальный QR-код добавлен к каждому из портретов. С его помощью можно перейти на страницы информагентств и ознакомиться с воспоминаниями героев войны. Всего в проекте задействовано около 300 щитов, 130 из которых являются электронными.
Министр по информационной политике области Анастасия Звягина подчеркнула, что этим проектом регион еще раз хотел сказать спасибо всем героям Великой Отечественной войны. Интервью подготовлены при участии советов ветеранов и администраций муниципалитетов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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