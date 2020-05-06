Профессор оценил вероятность заражения COVID-19 от мух и комаров

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Комары не могут переносить Комары не могут переносить коронавирус , однако теоретически на это способны мухи, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии телеканалу РЕН ТВ

Отвечая на вопрос о возможном заражении через насекомых, специалист отметил, что мухи могут переносить на лапках "все что угодно", но это пока неактуально. Распространяться же через комаров эта инфекция не способна, добавил он.

"Он должен попасть в желудок, когда комар сосет кровь у человека, который заражен. Из желудка COVID-19 должен попасть в слюнные железы, чтобы это все передать. Эти вирусы не предназначены для такого переноса", — сказал Альтштейн.

В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано как минимум три с половиной миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 243 тысячи человек скончались.