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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:37
https://ria.ru/20200506/1571043746.html
Профессор оценил вероятность заражения COVID-19 от мух и комаров
https://cdn21.img.ria.ru/images/152424/34/1524243466_0:641:4500:3172_1036x0_80_0_0_218765dedc659496f1006e7e866e3acd.jpg
РИА Новости

Профессор оценил вероятность заражения COVID-19 от мух и комаров

17:09 06.05.2020 (обновлено: 18:37 06.05.2020)
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© Фото : lksuperboyКомар
Комар
© Фото : lksuperboy
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Комары не могут переносить коронавирус, однако теоретически на это способны мухи, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
Отвечая на вопрос о возможном заражении через насекомых, специалист отметил, что мухи могут переносить на лапках "все что угодно", но это пока неактуально. Распространяться же через комаров эта инфекция не способна, добавил он.
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"Он должен попасть в желудок, когда комар сосет кровь у человека, который заражен. Из желудка COVID-19 должен попасть в слюнные железы, чтобы это все передать. Эти вирусы не предназначены для такого переноса", — сказал Альтштейн.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано как минимум три с половиной миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 243 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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