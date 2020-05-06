Белоусов: программу кредитования оборотных средств расписали до запуска

"Мы сейчас запустили, постольку-поскольку мы понимаем, что у нас узким местом будут являться сейчас платежи, многие предприятия понимают, что в условиях неопределенности лучше поднакопить денег и держать деньги у себя, прежде всего, для выплаты заработной платы, для этого мы запустили программу кредитования оборотных средств. Я могу сказать, что мы ещё даже не успели ее запустить, а она уже вся оказалась расписана, то есть, в банки ... заявки идут таким темпом, что предприятия практически весь лимит уже выбрали", - сообщил он.