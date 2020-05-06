Белоусов: программу кредитования оборотных средств расписали до запуска

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Программа кредитования на пополнение оборотных средств предприятий была расписана ещё до ее официального запуска, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Мы сейчас запустили, постольку-поскольку мы понимаем, что у нас узким местом будут являться сейчас платежи, многие предприятия понимают, что в условиях неопределенности лучше поднакопить денег и держать деньги у себя, прежде всего, для выплаты заработной платы, для этого мы запустили программу кредитования оборотных средств. Я могу сказать, что мы ещё даже не успели ее запустить, а она уже вся оказалась расписана, то есть, в банки ... заявки идут таким темпом, что предприятия практически весь лимит уже выбрали", - сообщил он.
"Первые четыре кредита уже банки выдали физически, но уже практически все расписано. Пришлось в этот процесс вмешиваться для того, чтоб несколько... ее перенацелить, чтобы интересы банков у нас оказались все-таки на втором месте, на первом месте должны быть интересы экономики, интересы предприятий, прежде всего, пострадавшие сферы деятельности должны туда попадать", - добавил Белоусов.
Как рассказал на этом же совещании министр экономического развития Максим Решетников, в данной программе сделаны акценты, и соответствующая информация доведена до банков, что, в первую очередь, необходимо кредитовать промышленность, особенно машиностроение, транспорт, строительство и ЖКХ.
"Общая сумма льготных кредитов, которые будут выданы с использованием субсидии, 436 миллиардов рублей", - сказал Решетников. Он отметил, что первые 4 кредита на были выданы на сумму 12 миллиардов рублей.
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