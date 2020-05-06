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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:05
https://ria.ru/20200506/1571043480.html
В Вологодской области умер второй пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Вологодской области умер второй пациент с коронавирусом

17:05 06.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Второй пациент с коронавирусом скончался в Вологодской области, сообщают региональные власти.
"Сегодня днем в моногоспитале Череповца скончался пациент из Вологды, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Двадцатипятилетний мужчина поступил в моногоспиталь 29 апреля в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Вскоре он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь пациента больше недели, однако его состояние резко ухудшилось. Сегодня мужчина умер", - говорится в сообщении на официальной странице Вологодской области "ВКонтакте".
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Как уточняет областная администрация, помимо коронавирусной инфекции, у пациента был "повышенный индекс массы тела".
Во вторник в Вологодской области скончалась пожилая женщина из Великого Устюга, зараженная COVID-19. Это был первый летальный случай в регионе.
По данным областного оперштаба, в Вологодской области подтвержден 241 случай коронавируса, за сутки выявили пять случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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