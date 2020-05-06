В Вологодской области умер второй пациент с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Второй пациент с коронавирусом скончался в Вологодской области, сообщают региональные власти.
"Сегодня днем в моногоспитале Череповца скончался пациент из Вологды, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Двадцатипятилетний мужчина поступил в моногоспиталь 29 апреля в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Вскоре он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь пациента больше недели, однако его состояние резко ухудшилось. Сегодня мужчина умер", - говорится в сообщении на официальной странице Вологодской области "ВКонтакте".
Как уточняет областная администрация, помимо коронавирусной инфекции, у пациента был "повышенный индекс массы тела".
Во вторник в Вологодской области скончалась пожилая женщина из Великого Устюга, зараженная COVID-19. Это был первый летальный случай в регионе.
По данным областного оперштаба, в Вологодской области подтвержден 241 случай коронавируса, за сутки выявили пять случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.