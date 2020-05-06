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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:04
https://ria.ru/20200506/1571043309.html
В Свердловской области открыли половину больниц, где были очаги COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Свердловской области открыли половину больниц, где были очаги COVID-19

17:04 06.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики в защитных костюмах
Медики в защитных костюмах
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики в защитных костюмах. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Половина внутрибольничных очагов распространения коронавируса в Свердловской области купированы, медицинские организации продолжают свою работу после карантина, сообщил в среду журналистам заместитель главы региона Павел Креков.
Ранее сообщалось о вспышке заражения COVID-19 в больнице №1 Екатеринбурга. Позже подтвержденные случаи COVID-19 также были выявлены у медперсонала и пациентов в екатеринбургских больницах №40, №20, №14 и в "Новой больнице", в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за очагов заражения коронавирусом в городских больницах. На 6 мая, по словам главы Роспотребнадзора региона, COVID-19 подтвержден у 124 медработников области.
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"У нас сегодня половина тех очагов в медицинских учреждениях, – их было 12 – которые существовали, уже погашены, и прекратились там карантинные мероприятия. Больницы в полной мере включились в лечебный процесс. В ближайшее время, я надеюсь, это произойдет и с остальными очагами", - сказал Креков.
По последним данным, в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки. По данным оперштаба, три пациента с COVID-19 скончались. Состояние 22 госпитализированных оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоСвердловская областьЕкатеринбург
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