В Свердловской области открыли половину больниц, где были очаги COVID-19

"У нас сегодня половина тех очагов в медицинских учреждениях, – их было 12 – которые существовали, уже погашены, и прекратились там карантинные мероприятия. Больницы в полной мере включились в лечебный процесс. В ближайшее время, я надеюсь, это произойдет и с остальными очагами", - сказал Креков.