В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini

"Морган смог выяснить, что мальчику пять лет и что он ехал к родственнику в Калифорнию. Мальчик намеревался купить спортивную машину Lamborghini на 3 доллара, которые были у него в кошельке. Морган и помогавшие ему полицейские смогли найти родителей мальчика и вернуть его вместе с машиной домой", - говорится в сообщении.