В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Полиция американского штата Юта задержала 5-летнего ребенка, ехавшего в Калифорнию в надежде купить автомобиль Lamborghini, сообщило в релизе управление общественного порядка штата.
По его данным, дорожный полицейский Рик Морган остановил на этой неделе на крупном шоссе небольшой внедорожник, водитель которого с трудом управлял машиной. В автомобиле он обнаружил только мальчика на водительском сиденье.
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"Морган смог выяснить, что мальчику пять лет и что он ехал к родственнику в Калифорнию. Мальчик намеревался купить спортивную машину Lamborghini на 3 доллара, которые были у него в кошельке. Морган и помогавшие ему полицейские смогли найти родителей мальчика и вернуть его вместе с машиной домой", - говорится в сообщении.
Родители объяснили, что за мальчиком в тот день присматривал другой ребенок в семье, но он заснул, и мальчику удалось найти ключи, висевшие на крючке в доме. Мальчик выбрал правильную дорогу в Калифорнию, но успел проехать не больше 3 миль (5 километров), прежде чем его остановила полиция.
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Полиция пока что воздержалась от выписывания штрафа или предъявления обвинений родителям ребенка.
Полиция также распространила видео инцидента. На нем видно, как полицейский останавливает машину на обочине шоссе и подходит к ней. "Сколько тебе лет? Тебе пять лет?! Ничего себе!" - говорит полицейский на видеозаписи.