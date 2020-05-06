В Иркутской области действуют меры поддержки предпринимателей

"Для предпринимателей мы сохранили пониженную налоговую ставку в полпроцента по налогу на имущество. Предоставляется реструктуризация займов, выданных Фондом микрокредитования Иркутской области. Для всех категорий арендаторов предусмотрена отсрочка на полгода по договорам аренды недвижимости, находящейся в областной собственности", – сказал врио губернатора.