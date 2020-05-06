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Иркутская область
Иркутская область
2020-05-06T17:00
https://ria.ru/20200506/1571042900.html
В Иркутской области действуют меры поддержки предпринимателей
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РИА Новости

В Иркутской области действуют меры поддержки предпринимателей

17:00 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкПанорама Иркутска
Панорама Иркутска
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Панорама Иркутска. Архивное фото
ИРКУТСК, 6 мая – РИА Новости. В условиях пандемии коронавируса в Иркутской области приняты меры поддержки малого и среднего бизнеса, среди которых отсрочка платежей для арендаторов областного имущества, реструктуризация займов, налоговые каникулы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.
В Иркутской области реализуется комплекс антикризисных мер, позволяющий поддержать предпринимателей в условиях режима самоизоляции.
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"Для предпринимателей мы сохранили пониженную налоговую ставку в полпроцента по налогу на имущество. Предоставляется реструктуризация займов, выданных Фондом микрокредитования Иркутской области. Для всех категорий арендаторов предусмотрена отсрочка на полгода по договорам аренды недвижимости, находящейся в областной собственности", – сказал врио губернатора.
Среди мер поддержки также кредитные каникулы на 6 месяцев, снижение тарифов по страховым взносам до конца 2020 года, беспроцентные кредиты на выплату зарплат, запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и других контрольно-надзорных органов, продление на 3 месяца сроков отчетности. Кроме этого, расширена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса.
В Иркутской области с 31 марта действует режим повышенной готовности, самоизоляция продлена до 11 мая. В регионе зарегистрировано 237 случаев COVID-19, шесть человек умерли, 67 – выздоровели.
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