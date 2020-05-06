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2020-05-06T17:19
https://ria.ru/20200506/1571042324.html
Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока
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РИА Новости

Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока

16:56 06.05.2020 (обновлено: 17:19 06.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Женщина получает наличные деньги в банкомате . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Егоров сообщил, что ФНС с 1 мая запустила механизм предоставления субсидий малому бизнесу на выплату зарплат. Субсидию могут получить малые и средние компании, а также индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, если по состоянию на 1 марта у них не было недоимок и они не находятся в состоянии банкротства.
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"К ним относятся более 1,2 миллиона компаний, в которых работает более 4 миллионов сотрудников", - сообщил Егоров.
"На сегодня нам подали заявления 60 тысяч 623 компании, а соответствуют критериям 46 тысяч 386 компаний. Как вы помните, вы нам поручили начать выплаты с 18 числа. Мы постараемся это сделать пораньше, так как те налогоплательщики, которые сдали отчетность в ПФР (о работающих у них сотрудниках - ред.) раньше, мы соответственно раньше можем рассчитать, нет ли у них падения в 10%. И сразу будем перечислять им деньги", - сказал Егоров.
Сохранение численности сотрудников на уровне не менее 90% от уровня на 1 марта 2020 года является обязательным условием получения субсидии. Размер субсидии будет рассчитываться исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 тысяч 130 рублей (МРОТ). Заявление на выплату субсидии ФНС будет рассматривать в течение трех дней, и если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия).
Отследить статус заявления на выплату субсидии предприниматели также смогут на сайте ФНС.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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