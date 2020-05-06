Путин поддержал возобновление работы промышленности в Москве с 12 мая

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить с 12 мая возобновить работу в столице всем строительным и промышленным предприятиям.
Об этом решении Собянин объявил на совещании под председательством главы государства, отметив, что предварительно советовался с президентом.
"Мы действительно с вами обсуждали это вчера. Я поддерживаю то, что сейчас было сказано, и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованны абсолютно. Разумеется, нужно делать это в контакте с главным санитарным врачом, самой собой разумеется", - сказал Путин.
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