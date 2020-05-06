Путин поддержал возобновление работы промышленности в Москве с 12 мая

"Мы действительно с вами обсуждали это вчера. Я поддерживаю то, что сейчас было сказано, и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованны абсолютно. Разумеется, нужно делать это в контакте с главным санитарным врачом, самой собой разумеется", - сказал Путин.