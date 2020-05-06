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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:52
https://ria.ru/20200506/1571042019.html
Путин поддержал возобновление работы промышленности в Москве с 12 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570856420_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_f217bbc24d87f541d7c4befe9514e36a.jpg
РИА Новости

Путин поддержал возобновление работы промышленности в Москве с 12 мая

16:52 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновСтройка в Москве
Стройка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Стройка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить с 12 мая возобновить работу в столице всем строительным и промышленным предприятиям.
Об этом решении Собянин объявил на совещании под председательством главы государства, отметив, что предварительно советовался с президентом.
"Мы действительно с вами обсуждали это вчера. Я поддерживаю то, что сейчас было сказано, и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованны абсолютно. Разумеется, нужно делать это в контакте с главным санитарным врачом, самой собой разумеется", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - НедвижимостьВладимир ПутинМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Совсем запутались. Прогуляться по парку - опасно и штраф, доехать в маршрутке на работу - ничего страшного. Где-то нас дурят, а вот где - не пойму.
6 мая, 17:06
Сергей Волкодав
2000000
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